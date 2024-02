Monte Terminillo: doppio intervento del Soccorso Alpino nel Reatino

MeteoWeb

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è stato coinvolto in due operazioni di soccorso sul Monte Terminillo, in provincia di Rieti. La prima operazione ha avuto luogo nella zona delle Carbonaie, dove una escursionista romana di 42 anni è scivolata su ghiaccio durante una passeggiata, riportando una frattura alla caviglia destra. Il CNSAS, in collaborazione con il Sagf della Guardia di Finanza, la Polizia del Terminillo e il servizio di emergenza 118, è intervenuto per fornire assistenza. L’escursionista è stata stabilizzata sul posto, quindi imbarellata e trasportata fino alla località Sella del Vento, dove è stata presa in carico da un’ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale.

La seconda operazione ha riguardato la falesia La Fortezza, lungo la via Turanense nei pressi di Rieti, dove una scalatrice di 40 anni, residente in provincia di Perugia, ha riportato una frattura a un arto inferiore destro a seguito di una caduta. Anche in questo caso, il CNSAS in collaborazione con il Sagf è intervenuto prontamente per fornire soccorso. La scalatrice è stata raggiunta e stabilizzata dai soccorritori alpini, quindi imbarellata e recuperata tramite l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco per il trasporto immediato in ospedale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.