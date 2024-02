A Napoli sembra già estate: folla sulle spiagge e primi bagni in mare

MeteoWeb

Spiagge affollate, tintarelle e persino qualche tuffo in mare. Siamo in inverno ma a Napoli sembra già estate grazie all’anticiclone che sta portando un altro weekend con temperature miti sull’Italia. Il clima mite, sui +18°C, ha favorito l’afflusso di persone sul lungomare a Posillipo ma anche in Costiera Amalfitana. In molti hanno portato da casa le sdraio aperte sulle spiagge libere e organizzato un picnic ma si registra il tutto esaurito anche nei lidi, sia per chi è rimasto in spiaggia sia per chi ha preferito consumare un pranzo con vista mare. Mare ideale anche per chi lo ha attraversato in canoa.

