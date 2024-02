Ancora fitta nebbia sull’Autobrennero, chiuso tratto A4-A1

MeteoWeb

Ancora una volta, la nebbia ha costretto alla chiusura dell’Autostrada del Brennero. Poco prima delle 7 stato necessario interrompere il traffico tra l’allacciamento della A4 Milano-Venezia e l’allacciamento della A1, in entrambe le direzioni, nella zona del Modenese. Questa decisione è stata presa a seguito della presenza di fitti banchi di nebbia che hanno causato incidenti anche nei giorni scorsi. A causa della scarsa visibilità, sono stati chiusi poco dopo le 7 lo svincolo in entrata della stazione di Carpi, in entrambe le direzioni, lo svincolo in entrata della stazione di Reggiolo/Rolo e quello della stazione di Campogalliano.

