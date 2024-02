Tanta neve sulle Alpi, scenari incantevoli in Piemonte: Prato Nevoso è sommersa | FOTO

MeteoWeb

La settimana prosegue all’insegna di variabilità e tempo perturbato: la perturbazione associata a una complessa circolazione ciclonica in lento transito sull’Italia, interessa prevalentemente il Centro/Nord e la Sardegna. Il transito sta già facendo registrare accumuli importanti, con abbondanti nevicate sulle Alpi: spettacolari i paesaggi che oggi offre Prato Nevoso, nelle Alpi Liguri, in provincia di Cuneo, dove si è superato abbondantemente il mezzo metro.

Nelle prossime ore e fino a domani, le nevicate saranno abbondanti lungo l’arco alpino piemontese, soprattutto nelle zone più elevate, a causa dell’effetto di blocco orografico generato dai venti di Scirocco in quota. Si prevedono accumuli considerevoli, oltre il metro sopra i 1.500-1.800 metri di quota, interessando Biellese, Canavese, Torinese e Cuneese.

