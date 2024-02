Neve in arrivo in Trentino-Alto Adige

MeteoWeb

Secondo quanto riportato da MeteoTrentino, nel corso del pomeriggio odierno si prevedono deboli precipitazioni nevose sopra i 1.500 metri di altitudine. Successivamente, fino al pomeriggio di venerdì, le precipitazioni saranno persistenti, diffuse e nevose sopra i 1.200-1.400 metri, con possibilità di neve anche a quote inferiori nelle valli meno ventilate dei settori occidentali. Dal pomeriggio-sera di venerdì fino a lunedì, ci si aspetta un cielo variabile con precipitazioni intermittenti, prevalentemente nevose al di sopra degli 800-1000 metri.

In Alto Adige, invece, il limite delle nevicate per oggi è stimato tra i 1.000 e i 1.300 metri. Durante la notte tra oggi e domani, è previsto un diffuso aumento delle precipitazioni sotto forma di pioggia e neve, con il limite delle nevicate che si abbasserà tra i 600 e i 1.000 metri di altitudine. Le piogge più intense coinvolgeranno soprattutto i settori centro-meridionali del territorio, compresi tra la Bassa Atesina e l’Alta Val d’Isarco. Nel pomeriggio-sera, le precipitazioni tenderanno a diminuire e le temperature si abbasseranno, con massime comprese tra lo 0°C e +8°C. Anche nel corso del weekend ci sarà un cielo variabile, con possibili rovesci nevosi oltre i 1.000 metri.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.