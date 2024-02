Tanta neve, il Piemonte si veste di bianco: candidi paesaggi dal Torinese al Cuneese | FOTO

MeteoWeb

La perturbazione che ha raggiunto il Piemonte, ha portato con sé precipitazioni moderate, prevalentemente sotto forma di rovesci, e la neve si sta accumulando a quote intorno ai 600-700 metri, i fiocchi si stanno spingendo anche fino ai 300 metri in alcune località. Nelle prossime ore è atteso un aumento dell’intensità dei fenomeni meteo, specialmente nelle zone più basse del Piemonte. In molte delle località montane più importanti, lo spessore della neve fresca ha già superato i 20-30 cm. Tra le località alpine più colpite, Macugnaga e Argentera dove sono caduti nelle scorse ore 35cm di neve e Giaglione Grange Martina con 25cm. Si registrano inoltre precipitazioni nevose anche lungo la tratta tra Torino e Savona, precisamente da Altare a Mondovì.

È stata diramata una nuova allerta meteo gialla su Piemonte meridionale e settentrionale per nevicate a quote collinari con possibili disagi alla viabilità e rischio idrogeologico nelle zone di confine con la Liguria. Oggi precipitazioni diffuse, più intense sul settore orientale della regione e al confine con la Liguria, domani precipitazioni più diffuse dal pomeriggio.

Abbondanti nevicate in Piemonte, le immagini da Piamprato

Tanta neve nel Torinese, le immagini da Cantoira

Neve in Piemonte, i fiocchi imbiancano Caldirola

Neve sulle montagne di Torino, imbiancata Piamprato

Fitta nevicata a Celle nel Cuneese

