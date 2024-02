Tanta neve in Veneto nella notte, spesso manto bianco dalle Dolomiti alle Prealpi

MeteoWeb

Nella notte, in Veneto, si sono registrate significative precipitazioni nevose, con accumuli che variano da 5 a 30 cm sulle maestose Dolomiti e da 10 a 30 cm sulle Prealpi. L’Agenzia per l’Ambiente (Arpav) ha riferito che il limite delle nevicate si è attestato intorno ai 2000 metri di altitudine. Le zone più interessate sono state le Dolomiti meridionali, in particolare l’Agordino, dove si sono misurati 40 cm sulle Pale di San Martino (a 1280 metri) e sulle Prealpi bellunesi e vicentine, con 30 cm nella Val Salatis (a 1990 metri) e sull’Altopiano di Asiago, dove si è raggiunta un’altezza di 45 cm a Cima Dodici (a 1965 metri). I dati indicano che il manto nevoso è particolarmente abbondante alle alte quote, con 142 cm a Cima Dodici e addirittura 2321 cm a Campomolon, sulle Prealpi vicentine. Al di sopra di Cortina D’Ampezzo, a Ra Valles, si è misurato un impressionante spessore di 187 cm, mentre nella Val di Zoldo, a Col dei Baldi (a 1900 metri), si è toccato il picco di 201 cm.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.