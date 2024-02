Oggi l’epico allunaggio del lander Odysseus, storico sbarco sulla Luna

MeteoWeb

La società privata Intuitive Machines potrebbe presto scrivere la storia: oggi il suo lander lunare Odysseus cercherà di effettuare un allunaggio vicino al Polo Sud della Luna. Se avrà successo, il lander di Intuitive Machines diventerà la prima sonda privata a atterrare dolcemente sulla Luna e segnerà il primo atterraggio degli Stati Uniti sulla superficie lunare dall’Apollo 17 nel 1972. La missione trasporta una serie di esperimenti della NASA (come parte di un contratto NASA di 118 milioni di dollari) e diversi payload commerciali per clienti paganti.

Ecco cosa sappiamo su quando e come Odysseus atterrerà sulla Luna.

Quando avverrà l’allunaggio di Odysseus oggi?

Al momento Intuitive Machines punta ad oggi per l’allunaggio del suo lander IM-1 Odysseus sulla superficie lunare, con atterraggio previsto non prima delle 23:30 ora italiana. L’orario di atterraggio dipende da diversi fattori, il principale dei quali è quando esattamente Odysseus attiverà il motore per lasciare l’orbita lunare e iniziare la discesa. Attualmente, Odysseus sta volando intorno alla Luna in un’orbita circolare di circa 92 km. Poco più di un’ora prima dell’atterraggio, Odysseus dovrebbe attivare il motore in una manovra di Inserimento in Orbita di Discesa progettata per inserirlo in un’orbita che ha un punto più alto di 100 km e un punto più basso di 10 km. Quel punto basso dovrebbe trovarsi proprio sopra il sito di atterraggio se tutto andrà bene.

Durante la discesa finale, Odysseus utilizzerà una serie di telecamere e laser di navigazione per tracciare il suo avvicinamento alla superficie lunare. Il motore si attiverà continuamente per rallentare la caduta di circa 1.800 m/s in una manovra simile a quella usata dai lander dell’Apollo della NASA. Dopo una manovra di frenata intensa, Odysseus è progettato per rallentare fino a soli 3,2 km/h per l’atterraggio finale.

La zona di atterraggio

Il veicolo spaziale IM-1 Odysseus di Intuitive Machines sta puntando a una regione sulla Luna chiamata Malapert A, un piccolo cratere a circa 300 km dal Polo Sud lunare.

Il cratere è largo circa 69 km e si trova vicino al cratere più grande Malapert nelle vicinanze. Vicino a Malapert A, c’è anche un’area chiamata Massif di Malapert, una montagna lunare che si erge fino a 5mila metri. Questa posizione è nella lista della NASA per la missione di atterraggio lunare con equipaggio Artemis III.

Malapert A prende il nome dallo scienziato Charles Malapert ed è un luogo relativamente piatto e sicuro per atterrare. Inizialmente, Intuitive Machines aveva mirato a una zona nota come Oceanus Procellarum, ma la NASA e Intuitive Machines hanno cambiato bersaglio nel maggio 2023 per esplorare meglio la regione polare meridionale lunare e gestire i rischi per i voli eventuali con equipaggio.

Quanto durerà la missione Odysseus sulla Luna?

Il lander Odysseus di Intuitive Machines è progettato per compiere una missione di 16 giorni sulla Luna, un volo iniziato con un lancio riuscito in cima a un razzo Falcon 9 di SpaceX il 15 febbraio. Dopo un viaggio pianificato di 9 giorni verso la Luna, ci si aspetta che Odysseus operi circa 7 giorni sulla superficie lunare. La missione terminerà una volta che inizierà la notte lunare di 2 settimane, poiché non si prevede che Odysseus sopravviva alla dura e fredda notte lunare.

