Oggi è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico

Oggi, 16 febbraio 2024, è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Istituita nel 2022 con decreto legge, questa giornata celebra l’anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto nel 2005. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini, istituzioni e aziende sull’importanza di ridurre i consumi energetici e adottare stili di vita più sostenibili per contrastare il cambiamento climatico e tutelare l’ambiente.

Ecco alcune iniziative per celebrare la giornata:

Spegnere le luci non indispensabili per un’ora, dalle 18 alle 19;

Utilizzare lampadine a LED e altri dispositivi ad alta efficienza energetica;

Ridurre il consumo di acqua e di gas.

Utilizzare mezzi di trasporto sostenibili come la bicicletta o i mezzi pubblici,

Consumare cibi a km 0 e prodotti stagionali,

Piantare alberi.

La Giornata del Risparmio Energetico è un’occasione per riflettere sulle nostre abitudini quotidiane e per fare scelte più consapevoli in favore dell’ambiente.

