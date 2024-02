Orso M90, Pichetto denuncia: “minacce e insulti ai tecnici Ispra, escalation di odio”

MeteoWeb

“È inaccettabile che in questi giorni l’Ispra e i suoi tecnici siano fatti oggetto di insulti e minacce dopo la scelta della Provincia di Trento di abbattere l’orso M90“: è quanto dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. “Sui social, ma anche nel corso di manifestazioni, sono sdoganate parole come ‘assassini’ per persone che svolgono, con estremo rigore, funzioni tecniche e scientifiche, non ricoprendo posizioni amministrative né avendo la responsabilità di decisioni politiche. All’istituto e ai suoi tecnici va tutta la mia solidarietà, che si unisce all’invito per le autorità competenti di monitorare con grande attenzione questa escalation di odio da non sottovalutare“.

