L’Osservatorio Rubin ispirerà una nuova era nelle missioni spaziali senza mai lasciare la Terra

MeteoWeb

Viviamo in un momento molto emozionante per l’esplorazione del Sistema Solare, con annunci recenti su nuovi risultati da missioni spaziali come OSIRIS-REx, Lucy, Psyche e Juice. Questi veicoli spaziali senza equipaggio hanno visitato i nostri vicini cosmici e hanno restituito immagini ravvicinate, informazioni dettagliate e persino rocce e polvere extraterrestri sulla Terra. Ma le missioni spaziali sono possibili solo con un’ampia ricerca, preparazione e guida da parte degli scienziati qui sulla Terra, e le osservazioni provenienti dagli osservatori astronomici terrestri sono fondamentali per questo processo. L’Osservatorio Vera C. Rubin, finanziato congiuntamente dalla National Science Foundation (NSF) e dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE), inizierà presto a produrre uno dei set di dati astronomici più grandi e uniformi che gli scienziati abbiano mai avuto, fornendo loro un tesoro di informazioni che possono utilizzare per pianificare e preparare la prossima generazione di missioni spaziali ambiziose e scientificamente gratificanti.

L’Osservatorio Rubin si trova in Cile e inizierà le operazioni scientifiche alla fine del 2025. È un programma del NOIRLab della NSF, che, insieme allo SLAC National Accelerator Laboratory, gestirà in modo cooperativo Rubin.

Il Sistema Solare pullula di miliardi di piccoli oggetti rocciosi e ghiacciati. La maggior parte si è formata in tempi remoti, come gli oggetti vicini alla Terra e gli asteroidi troiani, mentre altri sono viaggiatori lontani provenienti da sistemi solari oltre il nostro, noti come oggetti interstellari.

L’osservatorio Vera C. Rubin rivelerà milioni di oggetti del Sistema Solare

Nel corso del Legacy Survey of Space and Time (LSST), l’Osservatorio Rubin esplorerà l’intero cielo dell’emisfero meridionale a distanza di poche notti con un telescopio in rapido movimento di 8,4 metri e la più grande fotocamera digitale al mondo, rivelando per la prima volta milioni di oggetti del Sistema Solare precedentemente sconosciuti. Si prevede che l’indagine dell’Osservatorio Rubin quintuplicherà il nostro attuale censimento di oggetti conosciuti nel Sistema Solare, che gli scienziati hanno faticosamente costruito per più di 200 anni.

“Niente si avvicinerà alla profondità dell’indagine di Rubin e al livello di caratterizzazione che otterremo per gli oggetti del Sistema Solare”, afferma Siegfried Eggl, Professore assistente presso l’Università dell’Illinois Urbana-Champaign e responsabile del gruppo di lavoro sul Sistema Solare interno all’interno della Rubin/LSST Solar System Science Collaboration. “È affascinante avere la possibilità di visitare oggetti interessanti e osservarli da vicino. Ma per farlo, dobbiamo sapere che esistono e dobbiamo sapere dove si trovano. Questo ci dirà il Rubin”.

Oltre a rilevare milioni di nuovi oggetti individuali, Rubin fornirà anche informazioni sul panorama più ampio del Sistema Solare e rivelerà intere regioni che contengono oggetti scientificamente interessanti o unici da considerare per le future missioni spaziali.

Sistema di allerta precoce

Oltre a fornire ad astronomi e astrofisici la visione d’insieme più completa del cielo australe fino ad oggi, Rubin li avviserà anche dei cambiamenti nel cielo notturno entro 60 secondi dal loro rilevamento. Questo sistema di allerta precoce potrebbe spingere gli scienziati a iniziare a preparare una missione spaziale verso un target in rapido movimento, forse anche un oggetto interstellare in visita, suggerisce Eggl. “Rubin è in grado di darci il tempo di preparazione di cui abbiamo bisogno per lanciare una missione per intercettare un oggetto interstellare. Questa è una sinergia davvero unica per il Rubin e unica per il tempo in cui viviamo”.

In realtà, tali missioni sono già in fase di sviluppo: la missione Comet Interceptor di JAXA/ESA verrà lanciata nel 2029 e attenderà la scoperta (probabilmente da parte di Rubin) di una cometa visitabile del Sistema Solare o di un oggetto interstellare di lungo periodo che passa vicino al Sole per la prima volta.

Benefici per le missioni già in corso

Le osservazioni dettagliate e frequenti di Rubin degli oggetti del Sistema Solare e delle loro posizioni potrebbero apportare benefici anche alle missioni spaziali già in corso, allertando gli scienziati su opportunità di osservazione utili vicino al percorso di un veicolo spaziale. Lucy della NASA, ad esempio, è impegnata in una missione di 12 anni che Rubin è pronta a influenzare. Lucy, la prima missione spaziale inviata per studiare gli asteroidi intrappolati dentro e attorno all’orbita di Giove, ha già restituito preziose informazioni scientifiche e alcuni risultati inaspettati. E, quando inizierà l’indagine di Rubin, asteroidi più piccoli e più deboli vicino al futuro percorso di Lucy verranno visualizzati per la prima volta dagli scienziati qui sulla Terra, offrendo potenzialmente nuove opportunità di sorvolo – e nuove sorprese scientifiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.