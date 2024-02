L’astronauta Paolo Nespoli a Gardacon per guidarci in un viaggio nello spazio

MeteoWeb

Domenica 24 marzo direttamente dallo spazio a Gardacon atterra l’astronauta Paolo Nespoli, il primo italiano a partecipare a una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nespoli ha fatto parte dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per quasi trent’anni, di cui venti distaccato alla NASA a Houston. Nella sua carriera ha volato nello spazio per ben tre volte: nel 2007 sullo Space Shuttle americano e, nel 2010-2011 prima e nel 2017 poi, sulla navicella russa Soyuz, sempre alla volta della Stazione Spaziale Internazionale, dove ha vissuto e lavorato per 313 giorni. Oggi si dedica a riportare a terra, nel campo professionale ed educativo, le sue esperienze spaziali e non.

Grazie alla sua abilità di storyteller, al bagaglio di esperienze entusiasmanti e uniche, corredate di immagini spettacolari ed emozionanti, guida gli spettatori in un vero e proprio viaggio nello spazio che si trasforma in una potente metafora per veicolare messaggi di grande impatto emotivo come la gestione del rischio, il superamento dei limiti, l’orizzonte di spazio e tempo, la relatività delle prospettive e il sogno.

L’appuntamento con Paolo Nespoli è per domenica 24 marzo a Gardacon, la fiera del fumetto, del videogioco, dei social media e della cultura pop, al Centro Fiera Montichiari.

