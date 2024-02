Papa Francesco sottoposto ad accertamenti medici al Gemelli dopo Udienza Generale

MeteoWeb

Papa Francesco ha compiuto un gesto insolito che ha attirato l’attenzione di molti fedeli e osservatori della Chiesa cattolica. Dopo aver presieduto l’udienza generale nell’Aula Paolo VI in Vaticano, il Pontefice si è diretto verso l’Ospedale Gemelli di Roma per sottoporsi a “alcuni accertamenti diagnostici“. Questa decisione ha sollevato interrogativi sulle sue condizioni di salute e ha dato origine a una serie di speculazioni riguardo alla natura di tali controlli medici.

Le dichiarazioni della sala stampa vaticana

Secondo quanto riportato dalla sala stampa vaticana, Papa Francesco ha raggiunto il nosocomio romano a bordo di una Fiat 500 bianca. La sua visita all’ospedale è stata effettuata senza alcun annuncio.

Le condizioni di salute del Pontefice hanno sollevato preoccupazioni, soprattutto alla luce della sindrome influenzale che lo ha afflitto negli ultimi giorni, causandogli problemi alla voce. Tale malessere lo ha reso incapace di pronunciare la catechesi durante l’udienza generale odierna, costringendolo a delegare tale compito a uno dei suoi più stretti collaboratori. La sua visita all’ospedale può quindi essere interpretata come una mossa precauzionale per garantire il suo benessere e la sua capacità di continuare il suo servizio pastorale in modo efficace.

È da notare che, nonostante i lievi sintomi influenzali, il Papa non presenta febbre secondo le comunicazioni ufficiali della sala stampa vaticana. Tuttavia, per precauzione, ha deciso di sospendere le sue udienze fino a quando non sarà completamente guarito.

L’uscita del Pontefice dall’ospedale è avvenuta senza alcun commento ufficiale sulle sue condizioni di salute.

