Passo del Brennero non transitabile per la neve: caduti finora 50cm

A causa dei disagi alla circolazione autostradale prodottisi in Austria per la nevicata in corso, il Passo del Brennero risulta non transitabile dalle 11.30 di questa mattina. Sono caduti circa 50cm di neve al Passo del Brennero. Cinque i chilometri di coda nella carreggiata nord della A22. Per ragioni di sicurezza, data l’impossibilità di sgomberare dalla neve il tratto interessato dagli incolonnamenti, Autobrennero ha deciso l’uscita obbligatoria alla barriera di Vipiteno fino a quando il passo non tornerà agibile.

Bloccata l’Autostrada del Brennero tra Schönberg im Stubaital e Vipiteno a causa delle nevicate in corso.

In Italia, circa 6km di coda si registrano, in direzione nord, tra Bressanone e Vipiteno. Traffico molto intenso e code sulla strada statale 12 tra Fortezza e Brennero. Copiose nevicate in Alta Val Venosta, in Val Passiria e in Val Sarentino. Su tutto il territorio altoatesino decine gli incidenti stradali con i Vigili del Fuoco chiamati per recuperare autovetture, mezzi pesanti e tir usciti di strada o rimasti bloccati dalla neve.

