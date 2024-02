Il Parlamento Europeo approva la legge sul ripristino della Biodiversità, nonostante le resistenze degli agricoltori

MeteoWeb

Il Parlamento europeo ha recentemente espresso il suo sostegno per una legge sul ripristino della biodiversità, nonostante le contestazioni e le preoccupazioni sollevate da vari settori, compresi gli agricoltori dell’Unione Europea. Martedì scorso, i legislatori dell’UE hanno dato il via libera finale a questa importante legge, che mira a proteggere e ripristinare l’ecosistema naturale del blocco, ignorando i tentativi conservatori di bloccarla.

“Gli agricoltori sono preoccupati”

“Oggi è un giorno importante per l’Europa, poiché passiamo dalla protezione e conservazione della natura al suo ripristino,” ha affermato Cesar Luena, il deputato che ha guidato la legislazione in parlamento. “La nuova legge ci aiuterà anche a rispettare molti dei nostri impegni ambientali internazionali. Il regolamento ripristinerà gli ecosistemi degradati rispettando il settore agricolo dando flessibilità agli Stati membri,” ha aggiunto.

Queste nuove regole rappresentano una pietra miliare negli ambiziosi obiettivi ambientali dell’UE, sostenuti dal Green Deal, una serie di normative mirate a garantire che l’Unione Europea raggiunga i suoi obiettivi climatici e ambientali. Tuttavia, gli agricoltori europei sono preoccupati che tali misure minaccino direttamente le loro fonti di reddito e siano eccessivamente restrittive.

La legislazione richiede agli Stati membri dell’UE di adottare misure concrete per ripristinare almeno il 20% delle terre e dei mari entro il 2030. Questo obiettivo ha generato una serie di proteste da parte degli agricoltori, che ritengono che le norme ambientali siano troppo stringenti e che si trovino a competere con importazioni a basso costo provenienti da paesi terzi, mettendo ulteriormente a rischio i loro già modesti redditi.

“Le proteste degli agricoltori si sono diffuse in tutta Europa, con manifestazioni che hanno bloccato le strade anche a Bruxelles, il cuore delle istituzioni dell’UE,” ha riferito John Thys.

“In Spagna, i contadini catalani si sono radunati vicino al confine francese, mentre in Polonia migliaia di agricoltori hanno espresso il loro dissenso contro il Green Deal e altre politiche ambientali a Varsavia“, ha aggiunto.

L’approvazione controversa

Il Partito Popolare Europeo (PPE), di orientamento conservatore, si è opposto fermamente alla legge sulla biodiversità, sottolineando preoccupazioni riguardo alla sua efficacia e alla sua compatibilità con le esigenze dell’agricoltura. Tuttavia, nonostante i loro sforzi per bloccare il testo, la legge è stata approvata con il sostegno di 329 legislatori, mentre 275 hanno votato contro. Ciò segna un passo significativo verso l’attuazione di misure concrete per la protezione e il ripristino dell’ambiente naturale.

“Il gruppo PPE è pienamente impegnato sul cambiamento climatico e anche sugli obiettivi di biodiversità concordati anche a livello internazionale, ma questa legge non risponde a questi problemi,” ha detto Manfred Weber, capo del PPE, ai giornalisti a Strasburgo.

Cesar Luena ha sottolineato l’importanza di questo passo avanti, affermando che la nuova legge contribuirà non solo a proteggere la natura, ma anche a rispettare gli impegni internazionali dell’UE in materia ambientale. Ha inoltre sottolineato che la legge prevede una certa flessibilità per gli Stati membri nel rispettare gli obiettivi ambientali, garantendo nel contempo il rispetto del settore agricolo.

Non tutti sono soddisfatti

Nonostante le divisioni politiche, i legislatori liberali, socialisti e gli attivisti ambientali hanno accolto con favore l’approvazione della legge sul ripristino della natura. La coalizione #RestoreNature, composta da organizzazioni come BirdLife Europe, ClientEarth, EEB e WWF EU, ha elogiato la legge come un simbolo dell’impegno dell’Europa nella lotta per la sopravvivenza del pianeta.

Pascal Canfin, eurodeputato francese e capo della commissione parlamentare per l’ambiente, ha ringraziato i membri del PPE che hanno votato a favore del testo, sottolineando che questa vittoria è stata possibile grazie alla resistenza di una parte della destra europea contro i tentativi di ostacolare la legislazione ambientale.

Tuttavia, non tutti sono soddisfatti dell’approvazione della legge. Bert-Jan Ruissen, eurodeputato dell’ECR, ha espresso la sua delusione riguardo alla decisione, avvertendo che le conseguenze potrebbero essere enormi e che la conservazione della natura potrebbe prendere il sopravvento su altre priorità cruciali, come la sicurezza alimentare e abitativa.

Coldiretti: “con il ripristino della natura aumenta la burocrazia e diminuisce la produzione agricola”

“Quella sul ripristino natura è una legge senza logica che, tra le altre cose, diminuisce la produzione agricola – sottolinea il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare l’approvazione del regolamento da parte del Parlamento europeo – Un compromesso al ribasso rispetto alla proposta del Parlamento, anche se meno negativa della prima proposta della Commissione europea”. Prandini sottolinea anche quanto fatto insieme agli europarlamentari “per far cadere una serie di vincoli – come ad esempio l’abbandono del 10% delle superfici agricole e disincentivi alla manutenzione del territorio. Tutte misure che avrebbero ulteriormente ridotto la capacità produttiva. La legge – ribadisce il Presidente della Coldiretti – resta però un controsenso perché mette in contrapposizione la natura e l’agricoltore, che in realtà è il vero custode di questo patrimonio ambientale. Non è allontanando gli agricoltori dalla terra che si preserva l’ambiente”.

E ci sarebbe un’altra questione significativa su cui porre l’accento: “mentre continuiamo a chiedere e a spingere sul tema della semplificazione come ribadito anche ieri a Bruxelles – conclude Prandini – questa legge va ad appesantire gli aspetti burocratici e i piani nazionali per le misure di ripristino che sarebbero molto complicati”.

