Pericolo valanghe in Valle d’Aosta: l’allerta si estende a sud-est, distacchi artificiali nella Val Ferret

Il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta estende anche alle valli del Monte Rosa e di Champorcher fino alla mezzanotte di domani l’allerta ‘gialla’ (ordinaria criticità) per pericolo valanghe. In queste aree, sono possibili “medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza“.

Tra oggi e domattina alle 7, sono attese “ancora nevicate deboli e diffuse” nella valle centrale e nelle valli del Gran Paradiso, “sparse” sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera e “moderate e localmente forti” nelle valli del Monte Rosa e di Champorcher “con limite a 1200-1400 metri”. A sud-est sono attesi “10-25 centimetri sotto i 1.500 metri, 25-45 oltre 1.500 metri; sulle altre zone 5-10cm sotto 1.500 metri, 10-20cm sopra 1.500 metri”.

Dal primo pomeriggio di domani l’ufficio meteo regionale prevede una pausa nelle precipitazioni, che dovrebbero poi riprendere, seppur “deboli“, giovedì 29 febbraio.

Distacco artificiale di valanghe in Val Ferret

Domani, a partire dalle 15.30, in Val Ferret sono previste le operazioni del Piano di distacco artificiale valanghe (Pidav), utili a scaricare i versanti dagli accumuli che si sono formati a seguito delle precipitazioni di questi giorni. In caso di maltempo, il Pidav scatterà giovedì 29 alle ore 8. Da ieri alberghi e baite della Val Ferret sono state evacuate in via precauzionale per pericolo valanghe. Chiuse anche l’area della Brenva e la pista di rientro della Val Veny e la strada comunale Larzey/Entrèves.

