Perturbazione in transito sull’Italia: ondata di forte maltempo in atto al Nord | LIVE

In corso sull’Italia una fase di maltempo che ci accompagnerà per diversi giorni. Una perturbazione atlantica ha raggiunto il Paese ieri e oggi continuerà a portare abbondanti piogge, possibili temporali e venti forti. Questo periodo di instabilità proseguirà nel weekend e all’inizio della prossima settimana: sabato e domenica transiteranno perturbazioni che coinvolgeranno principalmente le regioni meridionali inizialmente, per poi tornare a interessare il Nord Italia, con nevicate sulle Alpi. Nel corso del fine settimana, ci sarà anche un calo delle temperature, soprattutto al Centro/Sud, e in generale in tutta Italia i valori termici si riporteranno su livelli tipici per il periodo

Al momento gli accumuli più rilevanti si segnalano tra basso Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia, con 51 mm a Bargagli (GE), 48 mm a Mignanego (GE), 45 mm a Resia (UD), 44 mm a Casto (BS), 43 mm a Belforte (PR) e Tambre (BL), 41 mm a Meda (MB), 40 mm a Cremolino (AL).

