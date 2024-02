Piccolo aereo si schianta su casa in Florida, diverse vittime

MeteoWeb

Un tragico incidente è avvenuto in Florida (USA): un piccolo aereo, identificato come un monomotore Beechcraft Bonanza V35, si è schiantato contro una casa all’interno di un parco di case mobili a Clearwater. L’incidente ha causato la perdita di diverse vite, sia a bordo dell’aereo che nell’abitazione colpita. Attualmente, non sono disponibili informazioni precise sul numero esatto delle vittime.

Secondo le autorità locali, l’incidente è avvenuto intorno alle 19 ora locale di giovedì, a circa 3 miglia a Nord dell’aeroporto internazionale di St. Pete-Clearwater. Il capo dei vigili del fuoco di Clearwater ha dichiarato che il pilota del Beechcraft Bonanza V35 aveva segnalato problemi poco prima che l’aereo scomparisse dai radar.

Il tragico impatto ha colpito una casa mobile, provocando un incendio che ha danneggiato almeno altre 3 abitazioni nelle vicinanze. Le operazioni di soccorso sono in atto, mentre le autorità cercano di determinare le cause dell’incidente e di raccogliere informazioni sulle vittime coinvolte.

