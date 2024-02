Grandi faglie sottomarine stanno distruggendo la placca del Pacifico: “nuova scoperta ribalta ciò che sappiamo sulla Terra”

MeteoWeb

Un team di geoscienziati dell’Università di Toronto sta gettando nuova luce sul modello secolare della tettonica a placche, che suggerisce che le placche che ricoprono i fondali oceanici sono rigide mentre si muovono attraverso il mantello terrestre. I ricercatori ora hanno scoperto che la placca del Pacifico è segnata da grandi faglie sottomarine che la stanno distruggendo. Le faglie appena scoperte, descritte in uno studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, sono il risultato di enormi forze all’interno della placca che la trascinano verso ovest. Alcune faglie sono profonde migliaia di metri e lunghe centinaia di chilometri.

“Sapevamo che le deformazioni geologiche come le faglie si verificano all’interno della placca continentale, lontano dai confini della placca. Ma non sapevamo che la stessa cosa stesse accadendo alle placche oceaniche”, afferma Erkan Gün, ricercatore post-dottorato presso il dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Toronto.

Russell Pysklywec, Professore presso il dipartimento di Scienze della Terra, aggiunge che la ricerca contribuisce a una comprensione più completa del campo. “Quello che stiamo facendo è perfezionare la tettonica a placche – la teoria che descrive come funziona il nostro pianeta – e mostrare che quelle placche in realtà non sono così incontaminate come pensavamo in precedenza“, afferma Pysklywec.

Altri ricercatori coinvolti nello studio includono Phil Heron, un assistente Professore presso il Dipartimento di scienze fisiche e ambientali dell’Università di Scarborough, nonché ricercatori dell’Eurasia Institute of Earth Sciences presso l’Università Tecnica di Istanbul.

Per milioni di anni, la placca del Pacifico – che costituisce la maggior parte del fondale dell’Oceano Pacifico – si è spostata verso ovest per sprofondare nel mantello terrestre lungo fosse sottomarine o zone di subduzione che vanno dal Giappone alla Nuova Zelanda e all’Australia. Quando il bordo occidentale della placca sprofonda nel mantello, trascina con sé il resto della placca come una tovaglia che viene tirata da un tavolo.

I plateau sub-oceanici

Il danno alla placca recentemente scoperto in corrispondenza delle faglie si verifica all’interno di estesi plateau sub-oceanici formatisi milioni di anni fa quando la roccia fusa dal mantello terrestre veniva estrusa sul fondo dell’oceano; le faglie tendono a correre parallele alla fossa oceanica più vicina.

“Si pensava che, poiché i plateau suboceanici sono più spessi, dovessero essere più forti“, spiega Gün. “Ma i nostri modelli e i dati sismici mostrano che in realtà è il contrario: i plateau sono più deboli”. In altre parole, se la placca del Pacifico è come una tovaglia tirata sul piano di un tavolo, i plateau sono zone di tovaglia più deboli e più inclini a strapparsi.

I ricercatori hanno studiato quattro plateau nell’Oceano Pacifico occidentale – Ontong Java, Shatsky, Hess e Manihiki – in una vasta area delimitata approssimativamente da Hawaii, Giappone, Nuova Zelanda e Australia. Hanno fatto la loro scoperta utilizzando modelli di supercomputer e dati esistenti, alcuni raccolti in studi condotti negli anni ’70 e ’80.

“Ci sono prove che il vulcanismo si è verificato in questi siti in passato come risultato di questo tipo di danno alla placca, forse in modo episodico o continuo, ma non è chiaro se ciò stia accadendo ora”, afferma Gün. “Tuttavia, non possiamo esserne certi perché i plateau si trovano a migliaia di metri sotto la superficie dell’oceano e l’invio di navi da ricerca per raccogliere dati è uno sforzo notevole. Quindi, in effetti, speriamo che il nostro articolo attiri l’attenzione sui plateau e che verranno raccolti più dati”.

Nuova luce sulla tettonica a placche

La teoria della tettonica a placche è stata perfezionata nel corso di molti decenni da numerosi scienziati della Terra. “Ma la teoria non è scolpita nella pietra e stiamo ancora scoprendo cose nuove”, afferma Pysklywec. “Ora sappiamo che questo danno da faglia sta lacerando il centro di una placca oceanica e questo potrebbe essere collegato all’attività sismica e al vulcanismo. Una nuova scoperta come questa ribalta ciò che abbiamo capito e insegnato sulla Terra attiva. E dimostra che ci sono ancora misteri radicali anche riguardo al grande funzionamento del nostro pianeta in evoluzione“, conclude l’esperto.

