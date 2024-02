Plastica nelle barrette Milka, richiamate dai supermercati Carrefour | DETTAGLI

MeteoWeb

Nuovo richiamo alimentare: l’avviso, diffuso dai supermercati Carrefour, riguarda un lotto specifico di barrette di cioccolato al latte Milka Oreo, in via precauzionale. Il motivo di tale richiamo è la potenziale presenza di corpi estranei in plastica all’interno del prodotto. Il lotto coinvolto è identificato con il codice OSK093442 e la data di scadenza minima è fissata al 01/08/2024. Queste barrette sono commercializzate in confezioni singole da 37 grammi.

In via precauzionale, l’azienda ha consigliato di non consumare le barrette identificate con il suddetto numero di lotto e data di scadenza (dettagli di seguito). I consumatori che possiedono le barrette Milka Oreo coinvolte nel richiamo sono invitati a restituirle al punto vendita di acquisto per ottenere il rimborso.

Le barrette soggette a richiamo sono prodotte da Mondelēz Polska Production sp. z.o.o. Fabryka Wydobów Czekoladowych (fabbrica di prodotti di cioccolato), con sede in ul. Smaków 2, a Skarbimierz-Osiedle, in Polonia. Questo prodotto è distribuito in Italia da Mondelēz Italia Srl.

