Ponte sullo Stretto, il geologo Corrao: “è resistente ai terremoti violenti come quello del 1908”

Il Presidente dell’Ordine dei Geologi siciliani, il Dott. Mauro Corrao, è stato ospite della seduta della commissione Ponte del comune di Messina. Insieme a lui, anche il Dott. Sebastiano Monaco. I due esperti hanno relazionato sugli aspetti tecnici relativi alla sismicità ed alla dinamicità del Ponte sullo Stretto che collegherà Calabria e Sicilia.

“Inizio col dire che il Ponte sullo Stretto è una sfida epocale per Messina, la Sicila, la Calabria e l’Italia e deve essere vista in un’ottica che non abbia condizionamenti politici. In sostanza vedere il Ponte nella sua interezza senza pregiudizi”, sottolinea Mauro Corrao. “Fatta questa premessa, è da evidenziare che, per le verifiche che sono state fatte, per un terremoto di magnitudo 7.1, simile a quello avvenuto 1908 che distrusse Reggio e Messina, la risposta della struttura Ponte sarebbe positiva. Parlo dal punto di vista della verifica dinamica e progettuale. I fattori di sicurezza sono stati maggiorati“, rimarca Mauro Corrao. “Da evidenziare che il problema sismico non sarà legato alle grandi infrastrutture dell’area ma ai centri abitati. Viviamo in un contesto in cui il rischio è alto, questo lo sappiamo benissimo da secoli”, sottolinea Corrao.

