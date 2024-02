Spazio, posticipato il rientro della missione Ax-3: meteo sfavorevole al largo della Florida

MeteoWeb

Rinviato il ritorno sulla Terra dell’equipaggio della missione Ax-3 che era previsto per oggi. La NASA, Axiom Space e SpaceX ora punta a non prima di lunedì 5 febbraio per l’undocking della navetta Crew Dragon Freedom dalla Stazione Spaziale Internazionale. Il motivo del rinvio di oggi sono le condizioni meteorologiche al largo della costa della Florida che non permetterebbero un rientro in sicurezza dei 4 astronauti, Michael López-Alegría, un ex astronauta della NASA che ora è chief astronaut per Axiom Space; il pilota Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare italiana; lo specialista di missione Alper Gezeravcı, il primo astronauta turco; lo specialista di missione Marcus Wandt, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea. López-Alegría possiede la doppia cittadinanza statunitense e spagnola, quindi Axiom Space ha definito Ax-3 la prima missione completamente europea verso la ISS.

Ax-3 è la 3ª missione con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) organizzata dalla società Axiom Space, dopo le missioni di aprile 2022 e maggio 2023. Ax-3 è stata lanciata con un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA il 18 gennaio. Ax-3 è la prima missione orbitale per Villadei, Gezeravcı e Wandt (anche se Villadei ha viaggiato nello spazio suborbitale con Virgin Galactic con la missione “Virtute-1“, operata da Virgin Galactic, la prima missione suborbitale scientifica italiana).

Il quartetto di Ax-3 ha eseguito oltre 30 esperimenti scientifici diversi durante il periodo in orbita. Alcune delle loro ricerche aiuteranno Axiom Space a migliorare i programmi di formazione in vista di future missioni.

