Precipita lungo il sentiero in Val di Non: escursionista trovato morto in Trentino

MeteoWeb

Un escursionista di 62 anni di Cles è stato rinvenuto senza vita dagli uomini del Soccorso Alpino ai piedi di un burrone sopra il paese di Tuenno in Val di Non, in Trentino. A lanciare l’allarme era stato un familiare nel corso del pomeriggio, facendo scattare i soccorsi. L’escursionista aveva deciso di intraprendere da solo un’escursione lungo il sentiero del Lec. I soccorritori hanno seguito la traccia del sentiero e, dopo aver rinvenuto alcuni oggetti appartenenti all’escursionista sull’orlo di un precipizio, si sono calati per circa 60 metri, trovando il corpo senza vita.

Sul posto è stato fatto intervenire l’elicottero, che ha verricellato il medico che ha constatato il decesso. La salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero e trasferita alla camera mortuaria di Cles.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.