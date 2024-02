Precipita da un sentiero e muore ai Piani Resinelli, nel Lecchese

MeteoWeb

Incidente mortale sulle montagne della provincia di Lecco. Un uomo è morto precipitando per oltre 10 metri dal sentiero Cermenati, ai Piani Resinelli, a Mandello del Lario. L’incidente è avvenuto alle 15:20 di oggi, mercoledì14 febbraio, quando è stato allertato il 118. Ma per il 76enne non c’è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso sul posto. Sono intervenuti i Carabinieri, l’elisoccorso e il Soccorso Alpino.

