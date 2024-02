Previsioni Meteo Lombardia: lieve cedimento dell’alta pressione

MeteoWeb

“Un lieve cedimento dell’alta pressione permette il passaggio di nuvolosità alta e poco compatta, in un contesto generale di assenza di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Nel corso del fine settimana il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato, al più con cielo opacizzato da nuvolosità alta e sottile, oltre alle consuete nebbie e nubi basse sulla pianura meridionale durante le ore più fredde. Le temperature si confermeranno miti per periodo con valori massimi in pianura anche oltre i 15°C. Inizio della nuova settimana ancora all’insegna del tempo asciutto con temperature miti, possibile rinforzo del vento sulle Alpi“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza da poco nuvoloso a nuvoloso per nuvolosità diffusa alta e sottile, locali annuvolamenti più consistenti al mattino sulla bassa pianura e lungo le Alpi di confine.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 2-6 °C , massime tra 13-16 °C.

Zero termico: tra 2600-2800 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli settentrionali con temporanei rinforzi sulle vette di confine.

Altri fenomeni: probabili foschie dense e nebbie al mattino sulla bassa pianura centro-orientale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.