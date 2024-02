Previsioni Meteo Lombardia: da domani al via fase di maltempo

MeteoWeb

“Oggi, giovedì 8, giornata per lo più nuvolosa in pianura, per nubi basse con foschie diffuse; altrove nuvolosità irregolare o velato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Da domani, venerdì 9, e fino alla fine della settimana fase di marcata instabilità, associata ad un flusso in quota che tenderà a disporsi dai quadranti meridionali per l’approfondimento di una vasta struttura depressionaria atlantica che porterà precipitazioni estese a tutta la regione. Da lunedì tendenza ad un parziale probabile miglioramento“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo “molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli o moderate, fin dalla notte e per tutta la giornata; da sparse a diffuse dalla seconda parte della giornata. Limite neve oltre 1400 metri circa, in lieve irregolare abbassamento verso sera attorno a 1100 metri circa.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime tra 6 e 9°C, massime tra 8 e 13°C.

Zero termico: intorno a 2000 metri circa, a quote lievemente più basse su Alpi.

Venti: in pianura deboli o moderati orientali; in montagna moderati o forti dai quadranti meridionali“.

