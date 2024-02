Previsioni Meteo Lombardia: da giovedì tornano freddo, pioggia e neve

MeteoWeb

“Una debole perturbazione dal Nord Europa valicherà oggi le Alpi, apportando pochi effetti e riassumibili in un rinforzo del vento ad alta quota su Alpi e Prealpi. A seguire tornerà l’alta pressione che, seppur per solo un paio di giorni, manterrà condizioni di tempo stabile, asciutto e caratterizzato ancora da temperature relativamente miti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Un deciso cambiamento del tempo è previsto per giovedì 22, quando l’ingresso di una moderata perturbazione di origine nord-atlantica favorirà un diffuso ritorno di piogge in pianura e nevicate sulle Alpi, che si estenderanno con buona probabilità anche nella prima metà di venerdì 23. Temperature in calo, specie nei valori massimi“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta molte nubi tra notte e primo mattino, seguiranno condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo isolati annuvolamenti più intensi tra Prealpi e pianura orientale.

Precipitazioni: non esclusi tra notte e primo mattino isolati e deboli rovesci sulla pianura orientale.

Temperature: minime e massime senza evidenti variazioni in pianura, in calo su Alpi e Prealpi. Valori minimi in pianura tra 3-7 °C, massimi tra 14-17 °C.

Zero termico: tra 1800-2000 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli settentrionali con occasionali rinforzi sulle cime di confine.

Altri fenomeni: possibili foschie dense e nebbie al mattino sulla bassa pianura orientale.

