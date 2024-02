Previsioni Meteo Lombardia: giovedì cambia tutto, tornano pioggia e neve

MeteoWeb

“Lunedì 19 un debole fronte freddo valicherà le Alpi apportando un locale rinforzo dei venti, ma per un cambiamento più significativo dovremo attendere la giornata di giovedì 22, quando con moderata probabilità torneranno piogge e nevicate“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino al termine del pomeriggio, seguirà un rapido e diffuso aumento delle nubi.

Precipitazioni: molto deboli sotto forma di nevischio sui settori alpini confinali. Non escluso tra mattina e pomeriggio qualche isolato piovasco sulla bassa pianura orientale.

Temperature: in lieve aumento sulla pianura e in calo sulle Alpi. Valori minimi in pianura intorno a 5 °C, massimi intorno a 15 °C ma con possibili punte fino a 18 °C.

Zero termico: intorno a 2000-2200 metri, lievemente a quote inferiori sui settori alpini di confine.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, possibili rinforzi da nord in serata sui settori occidentali; in montagna moderati o forti da nord in quota, probabile foehn tra Valchiavenna e Alto Lario.

Altri fenomeni: possibili foschie dense e nebbie al mattino sulla bassa pianura.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.