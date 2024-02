Previsioni Meteo Lombardia: maltempo fino a mercoledì, da venerdì nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Un profondo minimo depressionario, attualmente centrato sulla Francia, si sposta lentamente verso il Mediterraneo occidentale, determinando intensi flussi umidi, oggi sudoccidentali, da domani in lenta rotazione da sudest. Tali flussi umidi determineranno persistenti precipitazioni su tutta la regione almeno sino a mercoledì mattina, con limite neve oggi intorno a 700 metri, in aumento da domani tra 1000 e 1500 metri. Ventilazione in pianura in forzo almeno sino a mercoledì mattina“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Tra mercoledì sera e la giornata di giovedì condizioni variabili, ma più stabili, per allontanamento del minimo depressionario verso il Mediterraneo centrale. Da venerdì nuova instabilità per una saccatura atlantica in approfondimento“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso o coperto ovunque eccetto qualche temporanea apertura in tarda serata sui rilievi settentrionali.

Precipitazioni: diffuse su tutta la regione, moderate o forti, specie sulle zone occidentali e sulla fascia prealpina nella prima parte della giornata, in attenuazione ed est in serata. Neve oltre 1000 metri fino alla prima mattinata, quindi in aumento fino a circa a 1500 metri in serata.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 7 e 9 °C, massime tra 10 e 13 °C.

Zero termico: in aumento tra 1700 e 2000 metri.

Venti: in pianura e su Appennino prevalentemente orientali, diffusamente forti, ad ovest localmente forti da nord; in montagna su Prealpi moderati settentrionali, su Alpi deboli meridionali, in rotazione da nord in serata.

