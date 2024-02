Previsioni Meteo Lombardia: oggi piogge diffuse e abbondanti, sabato e domenica più irregolari

MeteoWeb

“Un’estesa saccatura atlantica si approfondisce sul Mediterraneo occidentale, aprendo una fase perturbata che si estenderà almeno sino a metà della settimana prossima, con una fase più instabile oggi 23, con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, quindi precipitazioni un po’ irregolari tra sabato e domenica, più insistenti sui settori occidentali e sui rilievi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Da lunedì nuovi estesi flussi umidi meridionali con precipitazioni diffuse ed abbondanti, persistenti, soprattutto a sud, fino a metà settimana“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta al mattino cielo nuvoloso con maggiori schiarite sulla pianura. Dal primo pomeriggio generale aumento della nuvolosità, fino a cielo coperto su Alpi e Prealpi; nuvoloso o molto nuvoloso altrove.

Precipitazioni: fino al primo mattino piovaschi sparsi o isolati deboli rovesci sul Nordovest. Poi tendenti ad estendersi su tutti i rilievi alpini e prealpini e sull’alta pianura, anche di moderata intensità. Altrove solo possibili isolati. Neve generalmente oltre 800 metri, al mattino localmente sui settori occidentali, possibile anche a quote collinari.

Temperature: minime in forte calo, massime in leggero aumento. In pianura minime tra 3 e 6 °C, massime tra 10 e 13 °C, con i valori superiori sulla bassa pianura orientale.

Zero termico: tra 800 e 1400 metri.

Venti: da deboli a moderati orientali o meridionali, a tratti forti sull’Appennino. In alta quota moderati meridionali.

Altri fenomeni: locali banchi di nebbia sulla bassa pianura al mattino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.