Previsioni Meteo Lombardia: giovedì prime piogge, venerdì peggioramento con temperature in calo

“Oggi flusso ondulato da Nord con debole e locale variabilità seguita da tendenza a tempo stabile ovunque nel pomeriggio. Domani correnti settentrionali stabili, in rotazione da Ovest e relativamente più umide verso sera; temperature ancora sopra la media del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Giovedì avvicinamento di una perturbazione atlantica, con precipitazioni inizialmente molto deboli, tendenti a diffuse e moderate sulle Alpi verso sera. Venerdì ovunque tempo perturbato con precipitazioni moderate o localmente forti su Alpi e Prealpi, moderate sulla pianura occidentale; temperature massime in deciso calo. Tra sabato e domenica persistenza di correnti sudoccidentali perturbate, in attenuazione domenica“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso nella prima metà del giorno, eccetto nubi basse sparse sulla bassa pianura. Aumento progressivo della copertura per nubi medio-alte dal pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra 3 e 7°C, massime tra 13 e 16°C.

Zero termico: intorno a 2000 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli meridionali con rinforzi da ovest sulle cime alpine e prealpine.

Altri fenomeni: possibili foschie dense e nebbie al mattino sulla bassa pianura.

