Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 17 marzo

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 17 marzo.

19-25 Febbraio

In questa prima settimana e in assenza di anomalie, l’Italia sembra essere interessata da una circolazione a prevalente curvatura ciclonica, caratterizzata da afflusso di aria umida di origine marittima che sarà responsabile di precipitazioni oltre le medie climatologiche sulle regioni centro-settentrionali e mediamente in linea su quelle meridionali. Campo termico invece ancora oltre le medie del periodo su tutto il territorio italiano.

26 Febbraio – 3 Marzo

Nella seconda settimana si evidenzia un’anomalia depressionaria sull’Italia, con flusso occidentale di aria umida e instabile al centro-sud e nord-occidentale, più secco e stabile, sul resto del paese. Precipitazioni in linea con le medie stagionali al Nord e oltre al centro-sud mentre il campo termico rispecchierà i valori climatologici su tutto il paese.

4 – 10 Marzo

In questa settimana non si evidenziano anomalie sull’Italia, con flusso mediamente zonale e a maggiore, ma debole, curvatura ciclonica solo sulle regioni meridionali, con quantitativi di precipitazione generalmente allineati alle medie climatologiche. Campo termico in linea con le medie del periodo al nord e lievemente oltre al centro-sud.

11-17 Marzo

Ancora flusso zonale sull’Italia e debolmente instabile al Sud, con precipitazioni ovunque in linea con le medie stagionali e temperature che tornano oltre media su tutto il Paese.

