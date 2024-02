Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per febbraio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di febbraio.

5 – 11 Febbraio

La prima settimana evidenzia una anomalia anticiclonica sul Mediterraneo centro-orientale e che interessa più direttamente le nostre regioni meridionali, con flusso a prevalente componente zonale e a maggiore ma debole curvatura ciclonica sulle regioni settentrionali, che farà affluire sul nostro Paese aria temperata di origine marittima che manterrà le temperature al di sopra delle medie climatiche su tutto il Paese. Precipitazioni che saranno invece lievemente oltre le medie al Nord, specie sul settore alpino e prealpino; generalmente al di sotto sulle regioni meridionali e mediamente in linea su quelle centrali.

12 – 18 Febbraio

In questa settimana sembra prevalere su tutta l’Italia una marcata anomalia depressionaria che sarà responsabile di precipitazioni in linea con le medie del periodo al Nord e generalmente oltre al Centro e al Sud mentre il campo termico rimarrà lievemente oltre solo su Puglia, Calabria e Sicilia riallineandosi alle medie stagionali su tutto il restante territorio.

19-25 Febbraio

Permane sull’Italia, ma decisamente più attenuata, l’anomalia ciclonica della settimana precedente, con precipitazioni allineate alle medie climatologiche su tutto il Paese. Temperature invece in linea solo su Calabria e isole maggiori e in calo al di sotto delle medie sul resto d’Italia, con scarti maggiori sulle regioni orientali del Nord e su tutto il restante settore alpino.

26 Febbraio – 3 Marzo

In assenza di anomalie e in un contesto di campo barico lievemente inferiore alle medie del periodo, le precipitazioni in questa quarta settimana sembrano allinearsi ai valori statistici del periodo su tutto il Paese, così come le temperature sulle regioni settentrionali e sulla Toscana mentre invece saranno lievemente oltre sul resto d’Italia.

