Previsioni Meteo Messina da Martedì 20 a Venerdì 23 Febbraio

Torna il maltempo a Messina nelle prossime ore, in modo particolare martedì 20 – domani – e nelle prime ore di mercoledì 21. In città non ci saranno grandi piogge ma il bel tempo dei giorni scorsi caratterizzati da un sole primaverile molto mite, verrà sostituito da nuvolosità compatta e uniforme e qualche precipitazione.

Vediamo tutti i dettagli.

Meteo Martedì 20 Febbraio

Le previsioni meteo a Messina per Martedì 20 Febbraio indicano cielo coperto con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11.8°C con una temperatura percepita di +11°C durante la notte. La velocità del vento sarà intorno a 1.5km/h con raffiche di vento fino a 3.4km/h provenienti dall’Est. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà intorno al 77%. La pressione atmosferica sarà di 1021hPa.

Durante la mattina, il cielo si manterrà coperto al 100% con temperature comprese tra +11.2°C e +14.8°C. Il vento sarà proveniente dal Sud con velocità intorno ai 6.7km/h e raffiche fino a 10.6km/h. L’umidità si abbasserà al 60% mentre la pressione atmosferica raggiungerà i 1020hPa.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà invariata con una probabilità del 3% di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra +15.4°C e +16°C con venti provenienti sempre da Sud intorno ai 6.2km/h, raffiche fino a 11km/h, e un’umidità al 60%. La pressione si attesterà a 1019hPa.

Verso la sera, la probabilità di precipitazioni aumenterà al 11% con temperature tra +12.4°C e +12.8°C. Il vento soffierà dal Sud Est con velocità intorno ai 6.2km/h e raffiche fino a 8.1km/h. L’umidità salirà al 72% mentre la pressione atmosferica raggiungerà i 1019hPa.

Meteo Mercoledì 21 Febbraio

Mercoledì 21 Febbraio, le previsioni meteo a Messina segnalano cielo coperto al 100% con temperature tra +12.1°C e +15.3°C nella notte. Il vento sarà variabile, con velocità tra 3km/h e 8.4km/h, raffiche fino a 12.8km/h, e un’umidità tra il 61% e il 74%. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1022hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si manterrà al 95% con temperature che oscilleranno tra +12.9°C e +15.3°C. Il vento soffierà da Nord con velocità tra 3.1km/h e 7.4km/h, raffiche fino a 12.8km/h, e un’umidità intorno al 62%. La pressione si manterrà sui 1022hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno al 38% con temperature tra +14.9°C e +15.3°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Nord Ovest con velocità tra 8.3km/h e 12.6km/h, e raffiche fino a 12.8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62% mentre la pressione raggiungerà i 1021hPa.

Verso la sera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9% e temperature tra +11.6°C e +12°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con velocità tra 5km/h e 7.7km/h, e un’umidità al 77%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1023hPa.

Meteo Giovedì 22 Febbraio

Le previsioni meteo a Messina per Giovedì 22 Febbraio indicano cielo sereno con copertura nuvolosa variabile tra il 6% e il 95%. Le temperature si manterranno tra +10.6°C e +15.4°C nella notte. Il vento cambierà direzione e velocità, con valori tra 1.3km/h e 27.7km/h, e raffiche fino a 38.7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 59% mentre la pressione atmosferica oscillerà tra 1011hPa e 1023hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà variabile tra il 60% e il 65% con temperature tra +13.2°C e +15.4°C. Il vento soffierà principalmente da Sud – Sud Ovest con velocità tra 1.4km/h e 19.8km/h, e raffiche fino a 27.3km/h. L’umidità sarà intorno al 64% mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1013hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà variabile tra il 30% e il 72% con temperature tra +14.6°C e +18.2°C. Il vento cambierà direzione da Est – Nord Est a Sud – Sud Est con velocità tra 1.5km/h e 27.7km/h, e raffiche fino a 38.7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 62% mentre la pressione raggiungerà i 1023hPa.

Verso la sera, la copertura nuvolosa si manterrà variabile tra il 57% e il 89% con temperature tra +11.7°C e +12.3°C. Il vento soffierà principalmente da Sud – Sud Est con velocità tra 7.7km/h e 18km/h, e un’umidità intorno all’81%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Meteo Venerdì 23 Febbraio

Venerdì 23 Febbraio, le previsioni meteo a Messina indicano una copertura nuvolosa variabile tra il 37% e il 75% con temperature che oscilleranno tra +10.6°C e +18°C nella notte. Il vento soffierà principalmente da Sud – Sud Est con velocità tra 4.8km/h e 38.7km/h, e raffiche fino a 38.1km/h. L’umidità si manterrà intorno all’57% mentre la pressione atmosferica oscillerà tra 1011hPa e 1015hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si manterrà variabile tra il 56% e il 65% con temperature tra +14.2°C e +16.9°C. Il vento soffierà principalmente da Sud – Sud Est con velocità tra 19.8km/h e 32.9km/h, e raffiche fino a 36.5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63% mentre la pressione raggiungerà i 1012hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà variabile tra il 62% e il 71% con temperature tra +17.5°C e +18.2°C. Il vento cambierà direzione da Sud a Sud – Sud Est con velocità tra 27.7km/h e 38.7km/h, e raffiche fino a 38.7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 57% mentre la pressione atmosferica oscillerà tra 1011hPa e 1013hPa.

Verso la sera, la copertura nuvolosa si manterrà variabile tra il 45% e il 89% con temperature tra +11.7°C e +15.4°C. Il vento soffierà principalmente da Sud – Sud Est con velocità tra 7.7km/h e 27.7km/h, e un’umidità tra l’81% e l’84%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare particolare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa, alle direzioni e velocità del vento, così come alle possibili variazioni delle temperature.

