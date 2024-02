Previsioni Meteo Piemonte: fenomeni intensi in arrivo, ecco dove

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria di origine polare marittima si protende verso il Mediterraneo occidentale, convogliando sulla nostra regione intense correnti di libeccio in quota e dai quadranti meridionali negli strati più bassi e determinando così tempo in gran parte perturbato per il pomeriggio odierno e la mattinata di domani, con fenomeni più intensi a ridosso delle creste alpine e sul settore appenninico“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Migliora a partire da ovest nella mattinata di domani, con schiarite nelle ore centrali alternate a annuvolamenti cumuliformi al pomeriggio che potranno dar luogo a rovesci sparsi. Variabile sabato, con momenti soleggiati alternati a rovesci sparsi in giornata. Un nuovo impulso perturbato interesserà la nostra regione domenica in giornata, con precipitazioni sparse fino al pomeriggio, più diffuse dalla serata“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo inizialmente molto nuvoloso con schiarite al primo mattino nelle valli alpine in estensione alle pianure adiacenti; nuvolosità irregolare dal pomeriggio sulla fascia pedemontana alpina, su zone di pianura e collina e sul basso Piemonte. Precipitazioni diffuse in nottata, deboli sul settore occidentale, moderate su quello orientale, localmente forti sull’Alessandrino; in mattinata in generale attenuazione ed esaurimento da ovest, con rovesci sparsi al pomeriggio sulla fascia pedemontana alpina, basso Piemonte e zone di pianura e collina. Zero termico in calo in giornata fino ai 1500-1700 m, intorno ai 1000-1200 m sui settori alpini tra Alpi Marittime occidentali e Lepontine. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati in montagna, da ovest sulle Alpi, da sud sull’Appennino in rotazione da ovest dal tardo pomeriggio. In pianura deboli variabili. Foehn nelle valli del Cuneese e del Torinese.

