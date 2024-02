Previsioni Meteo Piemonte: forte peggioramento da stasera

MeteoWeb

Da stasera “una vasta saccatura polare in discesa dalla Francia determinerà un marcato peggioramento del tempo. Sono attese precipitazioni persistenti e diffuse su tutta la regione dalle prime ore di lunedì, anche a carattere convettivo, localmente forti sull’alto Piemonte e molto forti sui settori al confine con la Liguria“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “La quota neve sarà in calo sui 700 m, con valori fino a 500 m sul basso Piemonte. Martedì le piogge inizieranno ad attenuarsi da metà pomeriggio, unitamente ad un graduale rialzo della quota neve fino a 1200-1500 a fine giornata“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni

diffuse su tutta la regione, anche a carattere convettivo, nevose oltre i 700-900 m. Valori forti in Val d’Ossola e su Biellese, Verbano, zona dei laghi, Novarese e Vercellese, fenomeni localmente molto forti su Astigiano, Alessandrino e zone al confine con la Liguria dove la quota neve raggiunge i 500 m. Zero termico in calo sui 900-1000 m al mattino, in lieve rialzo nella seconda parte della giornata intorno ai 1200 m, fino a 1400 m a nord. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti in montagna forti da sud, altrove moderati dai quadranti orientali, con estesi rinforzi in pianura.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.