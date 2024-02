Previsioni Meteo Piemonte: neve in arrivo tra Alpi Graie e Lepontine

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale si espande progressivamente sul Mediterraneo, garantendo condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte per oggi e domani“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Un debole impulso atlantico interesserà i versanti a nord delle Alpi tra venerdì e sabato, causando un calo dello zero termico e locali deboli nevicate sui settori di confine tra Alpi Graie e Lepontine fino a sabato mattina. Le condizioni anticicloniche favoriranno la formazione di foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde soprattutto sulle pianure sud-orientali, più probabili venerdì mattina“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo poco o parzialmente nuvoloso per il passaggio di nubi alte e stratificate con generale aumento della nuvolosità nel corso della giornata fino a cielo nuvoloso tra Alpi Graie e Lepontine. Temporanee schiarite al pomeriggio e in serata sulle pianure. Foschie e locali banchi di nebbia su pianura astigiana e alessandrina nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Zero termico in ulteriore rialzo a 3300-3400 metri su tutta la regione. Temperature in diminuzione. Venti deboli localmente moderati occidentali sulle Alpi in rotazione a sud-sudovest nella sera, deboli meridionali sull’Appennino e calma di vento in pianura.

