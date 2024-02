Previsioni Meteo Piemonte: nubi in aumento, torna la nebbia

MeteoWeb

“Per oggi e domani sono previste condizioni di cielo sereno e velato con temperature superiori alla norma, grazie all’azione di un ampio promontorio anticiclonico di matrice africana con asse sulla penisola iberica“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Per le giornate di giovedì e venerdì sono attesi un aumento della copertura nuvolosa e il ritorno delle nebbie a causa del progressivo avvicinamento di una saccatura atlantica all’arco alpino, con maggiore afflusso di umidità sul Piemonte“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo sereno o velato per transito di nubi alte, in particolare attorno all’alba e verso mezzanotte. Possibili foschie sulla pianura alessandrina in nottata. Precipitazioni assenti. Zero termico in aumento fino ai 3000 m a nord e 3200 m a sud. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti deboli localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli da sud sull’Appennino e da ovest in pianura.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.