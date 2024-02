Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento da stasera

MeteoWeb

“Graduale peggioramento del tempo dalla serata odierna, con prime nevicate sulle creste tra Alpi Pennine e Lepontine“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Domani sono attesi fenomeni deboli nella prima parte della giornata tra Alpi Marittime occidentali e Lepontine e sull’Appennino, moderati al confine con il Genovese, e piogge sparse sulle pianure settentrionali. Da metà pomeriggio precipitazioni più diffuse e a tratti forti a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici a causa dell’intensificarsi di venti di libeccio in quota e meridionali nei bassi strati; sul settore orientale della regione proseguiranno intense fino al mattino di venerdì. Variabile in giornata venerdì, con rovesci sparsi al pomeriggio a ridosso della fascia pedemontana alpina e sul settore meridionale. Sabato schiarite alternate a nuvolosità irregolare, con la possibilità di qualche rovescio, specie dal pomeriggio, su Verbano, fascia pedemontana alpina e settore orientale“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Al mattino precipitazioni deboli sparse sui rilievi tra Alpi Marittime occidentali e Lepontine, sulle pianure settentrionali e sull’Appennino, dove potranno essere anche di moderata intensità al confine con il Genovese; da metà pomeriggio più diffuse e localmente forti a ridosso dei rilievi; fenomeni sporadici o del tutto assenti fino al tardo pomeriggio tra Torinese, Cuneese ed Astigiano. Quota neve in calo sui 1000-1200 m nelle vallate settentrionali, 1500-1700 m tra Alpi Graie e Cozie, 1600-1800 m sulle Marittime. Zero termico stazionario, a nord sui 1600-1800 m, sui 2000-2200 m sul settore centrale; a sud in rialzo fino ai 2600-2800 m, in calo in serata sui 2300-2400 m. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti

forti in montagna e fino a quote collinari sul settore sudorientale, da ovest in rotazione da sudovest sulle Alpi, meridionali altrove; deboli variabili altrove.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.