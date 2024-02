Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento da giovedì

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione si estende dall’Atlantico fino alla Francia, mentre una saccatura dall’Europa orientale si protende fino all’Italia. Il Piemonte si trova al confine tra queste due strutture, ed è interessato da flussi settentrionali in quota che guidano il passaggio di nubi medio alte, più compatte sulle aree di confine a nord e a tratti spesse, soprattutto dopodomani“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Nei prossimi giorni ci attende un tempo stabile e generalmente soleggiato, con locali foschie e nebbie mattutine sulle pianure più orientali. Da giovedì la discesa di una profonda saccatura polare fino sul Mediterraneo occidentale determinerà un peggioramento del tempo“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo sereno o poco nuvoloso con transito di velature. Possibili locali foschie sui settori orientali nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti salvo possibili deboli sparse al primo mattino sui rilievi di confine, nevose sopra i 1500-1600 metri. Zero termico in ulteriore calo in mattinata fino a 1900 metri, in lieve risalita dal pomeriggio fino a 2100-2300 metri. Temperature in diminuzione. Venti dai quadranti settentrionali a tutte le quote, deboli o moderati in montagna, in particolare sull’Appennino e sui rilievi settentrionali e nelle vallate adiacenti. Generale attenuazione della ventilazione nel corso del pomeriggio.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.