Previsioni Meteo Piemonte: “forte peggioramento in arrivo, attenzione nel weekend”

MeteoWeb

“Fino a domenica pomeriggio una saccatura polare, in progressiva elongazione sul Mediterraneo occidentale fino alle coste dell’Algeria e Tunisia, porterà aria più fredda in quota ma condizioni ancora stabili, salvo deboli isolati rovesci sui settori pedemontani alpini e sulla fascia appenninica“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “La successiva discesa di un esteso e profondo minimo depressionario dall’Islanda verso il canale della Manica determinerà un forte peggioramento a partire dalla serata di domenica: sono attese precipitazioni diffuse su tutta la regione dalla notte e persistenti per tutta la giornata di lunedì, con valori localmente forti o molto forti sulle zone al confine con la Liguria e sull’alto Piemonte, anche carattere convettivo; i fenomeni saranno nevosi fino a quote collinari“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo soleggiato al mattino con foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali ed addensamenti irregolari tra alto Novarese e Verbano; irregolarmente nuvoloso dal pomeriggio. Velature in transito nel corso della giornata. Precipitazioni fino al primo mattino deboli rovesci tra alto Novarese e Verbano; dal pomeriggio possibili rovesci deboli sparsi sulla fascia pedemontana alpina, sul settore appenninico, sul Verbano e sulle pianure orientali. Quota neve sui 900-1100 m. Zero termico in calo fino ai 1100-1200 m. Temperature in diminuzione. Venti moderati da sudovest in montagna, deboli variabili in pianura. Residue condizioni di foehn in mattinata nelle valli del Cuneese e del Torinese.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.