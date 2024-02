Previsioni Meteo Piemonte: piogge diffuse in arrivo, quota neve in calo

MeteoWeb

“Flussi nordoccidentali in quota determinano condizioni di foehn nelle valli alpine per il pomeriggio odierno e la prima parte della giornata di domani, con associate nevicate sparse sulle creste nordoccidentali e settentrionali dalla tarda serata odierna e fino alle prime ore di domani; altrove prevarranno annuvolamenti irregolari per flussi umidi meridionali in un contesto generalmente asciutto“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Dalla serata di domani i flussi in quota si disporranno da sudovest a causa del movimento verso il Mediterraneo occidentale di un vasto sistema perturbato di origine nordatlantica che caratterizzerà il tempo sulla nostra regione nelle giornate di venerdì e sabato con precipitazioni diffuse, più consistenti sull’alto Piemonte e a ridosso dei rilievi meridionali. Quota neve in calo venerdì fino ai 1300-1500 m, localmente sui 1100 m nelle vallate del Verbano“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo in prevalenza nuvoloso con foschie e nebbie in pianura al mattino; nel corso della serata generale aumento della copertura nuvolosa. Precipitazioni fino al primo mattino deboli nevicate sulle creste nordoccidentali e settentrionali. Dalla tarda serata deboli sparse sui settori occidentali e settentrionali, nevose mediamente sui 1500-1700 m, sui 1200 m sul Verbano, piogge sull’Appennino. Zero termico in rialzo fino a 2600 m a nord e 2900 m a sud, in calo in serata sui 1700-1900 m a nord e 2000-2200 m a sud, sui 2500 m su Alpi Liguri e Appennino. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti sulle Alpi moderati, da nordovest al mattino e da sudovest dal tardo pomeriggio, sull’Appennino deboli o moderati occidentali, in rotazione da sud; generale intensificazione in serata. In pianura deboli variabili. Condizioni di foehn nelle valli occidentali e nordoccidentali nella prima parte della giornata.

