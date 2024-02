Previsioni Meteo Piemonte: domani e sabato precipitazioni su Alpi e pianure adiacenti

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale presente sul Mediterraneo occidentale garantisce tempo stabile fino a domani pomeriggio“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Da domani sera l’avvicinarsi di un’area di bassa pressione da ovest porta deboli precipitazioni sulle Alpi con il possibile interessamento, nella giornata di sabato, delle prime pianure adiacenti. La quota delle nevicate è prevista attorno ai 2200-2500 m. Dal pomeriggio di sabato la progressiva espansione di un promontorio anticiclonico di origine atlantica riporta cieli via via più soleggiati fino a domenica sera. Foschie e nebbie sono previste in formazione nelle ore più fredde a partire da domani mattina“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo generalmente nuvoloso per transito di nubi alte e spesse. Ulteriore aumento della copertura sulle Alpi a partire dal pomeriggio. Possibili foschie sulle pianure orientali al primo mattino. Possibili deboli precipitazioni tra Alpi Graie e Lepontine dalla serata, nevosi oltre i 2200-2400 m. Zero termico in graduale calo fino ai 2700-2800 metri. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli; sudoccidentali sui rilievi, variabili altrove.

