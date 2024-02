Previsioni Meteo Veneto: lunedì variabile prima del ritorno dell’alta pressione

MeteoWeb

Un parziale cedimento del promontorio anticiclonico in espansione da ovest lascerà spazio al passaggio di brevi fasi di variabilità in Veneto fino a martedì mattina. Le precipitazioni previste, associate a questi passaggi, sembrano scarsamente significative. Da martedì, temporanea rimonta anticiclonica e tempo nuovamente stabile fino a mercoledì. Giovedì pressione in repentino calo e ingresso di nuvolosità associate all’avanzamento di una perturbazione atlantica. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 18

Cielo poco o parzialmente nuvoloso; foschie e nebbie sulla pianura centro-meridionale, in dissolvimento nelle ore più calde e in intensificazione ed estensione dopo il tramonto. Temperature diurne in aumento in pianura, in calo in montagna. Venti in quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove in prevalenza deboli variabili, salvo temporanei moderati rinforzi dai settori orientali in prossimità della costa.

Lunedì 19

Cielo: Nuvolosità variabile, più presente fino al mattino alternata a tratti di sereno, più significativi a partire dal pomeriggio; probabili foschie e locali nebbie sulla pianura centro/meridionale nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%), o al più medio-bassa (25-50%) in montagna, di modeste sporadiche precipitazioni, eventualmente nevose oltre i 1700-1900 m.

Temperature: Eccetto locali aumenti sulla pianura sud-orientale, valori prevalentemente in diminuzione, specie le minime, perlopiù raggiunte in serata; calo più marcato in montagna.

Venti: In quota moderati/tesi settentrionali; altrove variabili e in prevalenza deboli.

Mare: Quasi calmo o a tratti poco mosso al largo.

Martedì 20

Cielo: Nuvolosità variabile fino al primo mattino, in seguito cielo poco o parzialmente nuvoloso; foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo tra la notte ed il primo mattino probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi in pianura.

Temperature: Senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore lieve diminuzione, soprattutto in montagna.

Venti: In quota deboli/moderati settentrionali; altrove deboli variabili.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 21

Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta. Foschie/nebbie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature prevalentemente in calo, salvo rialzo delle massime in quota.

Giovedì 22

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata; non esclusa qualche precipitazione a partire dalle ore centrali; limite della neve intorno a 1000-1200 metri. Temperature minime in aumento; massime prevalentemente in diminuzione, salvo sulla pianura sud-orientale dove saranno in ripresa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.