Previsioni Meteo Veneto: al via peggioramento, piogge diffuse tra giovedì e venerdì

MeteoWeb

“Tra la serata di giovedì 22 e il pomeriggio/sera di venerdì 23 tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse, più frequenti e persistenti sulle zone montane/pedemontane e con quantitativi localmente abbondanti su Prealpi orientali. Limite neve intorno ai 1000/1300m su Dolomiti e 1300/1600m su Prealpi. Rinforzi di vento dai quadranti meridionali in quota e sulla costa/pianura limitrofa anche con raffiche forti specie venerdì“: queste le previsioni meteo degli esperti Arpav in relazione alla situazione attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Mercoledì pressione in lenta diminuzione per l’avvicinamento da ovest di una depressione atlantica che si approfondirà e si espanderà sul Mediterraneo a partire da giovedì. Mercoledì il tempo sarà ancora stabile, ma parzialmente soleggiato; da giovedì nuvolosità in ulteriore aumento, associata a precipitazioni, in particolare nella giornata di venerdì quando saranno anche consistenti sui settori montani e pedemontani. Venti di Scirocco in marcato rinforzo venerdì sulla costa. Nel corso del fine settimana il tempo si manterrà variabile, a tratti instabile, con precipitazioni sparse e a carattere discontinuo. Le temperature massime subiranno una marcata diminuzione giovedì, con tendenza a ripresa in pianura nei giorni successivi“.

Oggi da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel corso del pomeriggio, per ingresso di nuvolosità medio-alta; dopo il tramonto probabili foschie e locali nebbie in pianura. Precipitazioni assenti. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota inizialmente deboli da nord-ovest/ovest, in successiva rotazione e rinforzo da sud-ovest; in pianura deboli di direzione variabile.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani le previsioni riportano cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Possibili nebbie sui settori meridionali della pianura al primo mattino.

Precipitazioni: Al mattino saranno possibili prime deboli e locali precipitazioni (probabilità bassa 5-25%) sulle zone montane. Nel corso del pomeriggio probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) a partire dai settori montani, pedemontani, e occidentali della pianura, in graduale estensione anche al resto della regione entro sera, salvo sui settori meridionali dove saranno generalmente assenti o al più deboli locali. Il limite della neve sarà intorno ai 1200/1500 m sulle Dolomiti e 1400/1700 m sulle Prealpi.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento nelle valli; massime in generale diminuzione, anche marcata.

Venti: In pianura al mattino deboli variabili, salvo rinforzi da sud sui settori sud-orientali; nel pomeriggio Scirocco teso sulla costa, mentre sui settori interni soffieranno venti deboli/moderati da nord-est. In quota venti tesi/forti da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Venerdì 23 in prevalenza nuvoloso, salvo parziale attenuazione della nuvolosità sui settori occidentali verso sera.

Precipitazioni: Sulle zone montane probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse per buona parte della giornata localmente a carattere di rovescio, con quantitativi anche consistenti. Il limite della neve sarà intorno ai 1000-1300 m sulle Dolomiti, 1300-1600 m sulle Prealpi, localmente più in basso in caso di rovesci. In pianura fino alle prime ore precipitazioni diffuse, poi tendenza a temporaneo esaurimento sui settori centro-meridionali e a successiva ripresa ed estensione dalla tarda mattinata. Dal tardo pomeriggio probabile attenuazione dei fenomeni a partire da ovest, che assumeranno carattere debole e a tratti discontinuo, fino a risultare anche assenti su parte della pianura.

Temperature: Minime in aumento in pianura, in calo sulle zone montane; massime senza notevoli variazioni o in locale ripresa in pianura.

Venti: Sulla costa Scirocco in rinforzo fino a risultare forte già dal primo mattino con raffiche anche forti; tendenza a rotazione dei venti da sud-ovest dal tardo pomeriggio/sera, che soffieranno con intensità moderata/tesa. In quota tesi/forti dai quadranti meridionali, in attenuazione in serata.

Mare: Molto mosso.

Sabato 24 condizioni di variabilità/instabilità con cielo in prevalenza nuvoloso sulle zone montane, irregolarmente nuvoloso con schiarite altrove. Nella notte fino alle prime ore del mattino residue precipitazioni, con limite della neve intorno ai 1000/1300 m; in seguito generalmente assenti in mattinata. Nel pomeriggio probabile ripresa delle precipitazioni a partire dai settori montani e pedemontani, con fenomeni sparsi, a tratti diffusi, che interesseranno anche buona parte della pianura centro-settentrionale, più discontinue o del tutto assenti sui settori meridionali; possibili locali rovesci. Il limite della neve in questa fase si manterrà intorno ai 1000/1300 m. Residui venti moderati da sud-ovest sulla costa al mattino; in quota venti moderati/tesi da sud-ovest. Temperature minime in calo, anche marcato; massime senza notevoli variazioni.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, Domenica 25 è atteso tempo ancora variabile con nubi irregolari, più frequenti sulle zone montane, alternate a schiarite. Saranno probabili deboli precipitazioni sparse, inizialmente sulle zone montane, possibili anche in pianura nel pomeriggio da sparse a locali e a carattere intermittente; tendenza ad esaurimento dei fenomeni ovunque entro fine giornata. Il limite della neve sarà oltre i 1000 m. Venti in quota tesi da sud-ovest. Temperature minime senza notevoli variazioni; massime in calo sui settori centro-meridionali della pianura, stazionarie altrove.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.