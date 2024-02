Previsioni Meteo Veneto: temperature in aumento e marcata inversione termica

MeteoWeb

“Giovedì lieve cedimento sul suo margine nord-orientale del vasto campo anticiclonico ormai presente sull’Europa centro-occidentale da diversi giorni; sul Veneto sarà presente della nuvolosità associata a possibili debolissime precipitazioni sui settori dolomitici settentrionali e un rinforzo dei venti in quota“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Da venerdì nuovo rinforzo del campo anticiclonico sull’Europa centro-occidentale, associato ad avvezione di aria molto mite in quota, con temperature che raggiungeranno valori ben superiori alla media del periodo e che determinerà nuovamente condizioni di marcata inversione termica, favorevoli alla formazione di foschie e nebbie in pianura“.

Oggi cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, con maggiori addensamenti sulle Dolomiti, attenuazione della nuvolosità in serata; dopo il tramonto probabile formazione di foschie e nebbie in pianura, in particolare su quella meridionale. Precipitazioni generalmente assenti, salvo più che altro qualche fiocco di neve in quota sulle Dolomiti più settentrionali otre i 1600-1700 m. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota da nord-ovest, da moderati a tesi, a tratti forti in alta quota; possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana occidentale.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto cielo a tratti parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, specie durante le ore centrali; nelle ore più fredde probabili riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo con valori di qualche grado sotto lo zero anche in pianura; in qualche fondovalle interessato da Foehn potranno subire locali rialzi; massime in aumento, anche marcato.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali da moderati a tesi, anche forti dal pomeriggio; altrove, generalmente deboli di direzione variabile, salvo possibili locali episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana occidentale.

Mare: Calmo.

Sabato 3 cielo sereno od al più temporaneamente poco nuvoloso; foschie e nebbie sulle zone pianeggianti, anche estese, localmente persistenti o in parziale diradamento durante il giorno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulle zone montane in aumento in entrambi i valori e ben superiori alla media del periodo, specie in quelli massimi. In pianura minime stazionarie, massime stazionarie o in calo, specie nelle zone interessate da nebbie persistenti.

Venti: In pianura deboli variabili; in quota moderati dai quadranti settentrionali. Non si esclude qualche episodio di Foehn in qualche fondovalle e sulla Pedemontana occidentale. In quota venti tesi/forti da nord.

Mare: Calmo

Domenica 4 cielo sereno o al più poco nuvoloso per velature. In pianura iniziali nebbie e foschie estese in parziale diradamento durante il giorno e in nuova intensificazione dopo il tramonto; possibili anche in Valbelluna nelle ore più fredde. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento in pianura, stazionarie in quota. Venti moderati da nord-est in quota, in pianura deboli variabili.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, Lunedì 5 il cielo sarà in prevalenza soleggiato su zone montane e pedemontane; in pianura estese foschie e nebbie, specie durante le ore più fredde, ma localmente persistenti anche durante il giorno. Temperature minime in aumento e massime in calo in pianura; in lieve flessione sulle zone montane a tutte le quote. Venti in quota tesi dai quadranti settentrionali. In pianura venti deboli di direzione variabile.

