Primavera in anticipo sul litorale di Roma: prime tintarelle e pranzi all’aperto

È scoppiata la primavera sull’Italia con l’ennesima rimonta dell’anticiclone in questo “non inverno”. Oggi a Roma si registrano picchi di +21-22°C in città e le scene sono tipicamente primaverili sul litorale romano: spiagge meta di passeggiate ed aperitivi o pranzi nei tavolini allestiti all’aperto o in riva al mare da alcuni stabilimenti o chioschi attrezzati. Chi con il giubbetto o in tuta, chi con la t-shirt, arrivano le prime tintarelle fuori stagione su sdraio o appoggi a volte improvvisati. Molti gli appassionati della bicicletta o dello jogging sui lungomare.

Tanti romani affollano Ostia, Fiumicino, Fregene e altre località sulla costa. I moli dei porti di Fiumicino ed Ostia, con la tradizionale “passeggiata” lungo le banchine dove sono ormeggiati i pescherecci o barche da diporto, vedono tante famiglie con bambini o comitive godersi la giornata di relax. In mare molte vele, sup e barche da diporto. E domani, domenica 18 febbraio, si replica: permarranno le stesse condizioni meteo, per una domenica dal sapore primaverile.

