Il primo di due fiumi atmosferici consecutivi colpisce la California: primi problemi ma è solo l’inizio | VIDEO

Il primo di due fiumi atmosferici consecutivi ha colpito la California oggi, allagando strade e facendo cadere alberi. Le piogge hanno innescato preparativi per tempeste in tutto lo stato, con le previsioni di forti rovesci, forti nevicate e venti distruttivi. La forte pioggia e le raffiche di vento che hanno iniziato a colpire la zona della Baia di San Francisco ieri si sono spostate verso sud e sono arrivate a Los Angeles, scombussolando il traffico mattutino. Nella giornata di ieri, sono state segnalate diffuse inondazioni costiere nella contea di Humboldt, ha riferito l’ufficio del servizio meteorologico di Eureka. Sono stati segnalati anche blackout sparsi.

Il fiume di pioggia colpisce soprattutto il sud della California oggi. Le aree di Los Angeles e San Diego sono al centro di forti piogge. Il servizio meteorologico ha emesso un’allerta per inondazioni fino alla mattina di domani, venerdì 2 febbraio, per la Bay Area e la costa centrale a causa di possibili inondazioni di fiumi e torrenti. I meteorologi hanno anche affermato che la costa centrale potrebbe vedere onde alte fino a 5,4 metri tra oggi e domani. Un’allerta per tempesta invernale è in vigore fino a domani mattina per un tratto di oltre 480km della Sierra dal nord del Lago Tahoe al sud del Parco nazionale di Yosemite, afferma l’ufficio del servizio meteorologico a Reno, in Nevada. La neve potrebbe cadere fino a 5cm all’ora in alcune aree, con venti che soffiano fino 160km/h).

Oggi, nell’estremo sud, tutta la contea di San Diego era sotto allerta inondazioni. I meteorologi hanno detto che in alcune aree potrebbero cadere 50mm di pioggia, fino a 80mm in montagna e raffiche di vento di oltre 60km/h. Il servizio di funivie di San Francisco è stato interrotto come precauzione di sicurezza e Pacifica, una città costiera nella contea di San Mateo, ha ricevuto oltre 25mm di pioggia in una sola ora.

Un altro fiume atmosferico in arrivo in California

Il “Pineapple Express” – chiamato così perché il suo lungo pennacchio di umidità si estende nel Pacifico fino alle Hawaii – sarà seguito domenica 4 febbraio da una tempesta ancora più potente, avvertono i meteorologi. L’Ufficio dei servizi di emergenza del Governatore della California ha attivato il proprio centro operativo e inviato personale e attrezzature nelle aree più a rischio.

Brian Ferguson, vicedirettore delle comunicazioni di crisi della Cal OES, ha definito la situazione “una minaccia significativa alla sicurezza dei californiani” con preoccupazioni per l’impatto nell’arco di 10-14 giorni dal confine con l’Oregon a San Diego e dalla costa fino alle montagne. “Questa è davvero un’ampia zona della California che vedrà minacce nella prossima settimana“, ha detto Ferguson.

La seconda tempesta di questa serie di fiumi atmosferici ha il potenziale per essere molto più forte, ha affermato Daniel Swain, scienziato del clima presso l’Università della California, a Los Angeles. I modelli suggeriscono che potrebbe intensificarsi man mano che si avvicina alla costa della California, un processo chiamato bombogenesi, in cui un sistema rotante di bassa pressione si approfondisce rapidamente. Il processo è comunemente chiamato “ciclone bomba”. Questo scenario creerebbe il potenziale per una forte tempesta di vento per la zona della Baia di San Francisco e altre parti della California settentrionale, nonché per piogge forti ma brevi, ha detto Swain.

Cosa sono i fiumi atmosferici

Un fiume atmosferico è un’area in cui “l’umidità è più confinata e i venti sono più forti e spingono questi valori di umidità più elevati sulla terraferma”, spiega il meteorologo Bob Oravec. “Di solito si verificano davanti ai fronti freddi sul Pacifico. E quando interagiscono con la topografia della costa occidentale, spesso si verificano piogge molto forti sia lungo le catene costiere che nell’entroterra attraverso le Sierra”.

Lo scorso inverno, la California è stata colpita da numerosi fiumi atmosferici che hanno interrotto la siccità, provocando estese inondazioni, grandi onde che hanno martellato le comunità costiere e straordinarie nevicate che hanno fatto crollare gli edifici. Più di 20 persone hanno perso la vita.

Le nuove tempeste arrivano a metà di un inverno molto diverso rispetto a un anno fa in California. Nonostante le tempeste, come il diluvio del 22 gennaio che ha provocato alluvioni lampo a San Diego, la tendenza generale è stata più secca. Il manto nevoso della Sierra Nevada, che normalmente fornisce circa il 30% dell’acqua della California, al momento è solo circa la metà della sua media, hanno riferito funzionari statali.

