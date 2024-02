Primo via libera dell’UE a due vaccini contro l’Aviaria H5N1

MeteoWeb

Nel tumulto delle sfide globali legate alla salute pubblica, una notizia cruciale emerge dal cuore dell’Unione Europea: il Comitato per i Medicinali di Uso Umano (Chmp) dell’Agenzia del Farmaco Europea (Ema) ha emesso un parere favorevole all’approvazione di due vaccini mirati a prevenire l’infezione da virus influenzale A/H5N1, comunemente noto come l’influenza aviaria. Questo verdetto rappresenta un punto di svolta nella lotta contro le malattie infettive a livello mondiale e, se confermato dall’approvazione definitiva della Commissione Europea, potrebbe segnare un importante balzo in avanti nella nostra capacità di affrontare minacce pandemiche future.

Celldemic

Il primo dei due vaccini, denominato Celldemic, si distingue per la sua versatilità d’impiego. Destinato sia agli adulti che ai bambini di età superiore ai sei mesi, questo preparato si rivela fondamentale nei contesti di focolai influenzali di origine animale. Tuttavia, ciò che solleva maggiormente l’attenzione è la sua idoneità nell’affrontare una possibile pandemia imminente. Il Celldemic emerge dunque come un’arma preventiva di prim’ordine, in grado di essere schierata rapidamente per contenere la diffusione virale in fasi critiche.

Incellipan

Il secondo vaccino, Incellipan, spicca per la sua particolare designazione: un’autorizzazione condizionata, che suggerisce una specifica modalità d’utilizzo. Riservato esclusivamente alle situazioni in cui le autorità sanitarie dichiarino lo stato di pandemia, l’Incellipan assume un ruolo di rilievo nella fase avanzata della risposta alle emergenze sanitarie.

L’approvazione di entrambi i vaccini porta la firma della farmaceutica Seqirus, un’eccellenza nel campo della produzione di trattamenti preventivi per le malattie infettive. La possibilità di includere il ceppo virale specifico all’interno del vaccino pandemico, come sottolineato dall’Ema, rappresenta una mossa strategica nella nostra battaglia contro le pandemie future. La flessibilità offerta da queste nuove armi nel nostro arsenale sanitario potrebbe essere la chiave per anticipare e contrastare efficacemente le minacce virali che si profilano all’orizzonte.

Mentre il mondo continua a confrontarsi con la pandemia da COVID-19 e a elaborare strategie per prevenirne la ricorrenza, la notizia dell’approvazione di questi vaccini contro l’Aviaria offre una speranza e fiducia nelle nostre capacità di adattamento e risposta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.