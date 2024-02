Prosegue l’emergenza smog in Emilia-Romagna

MeteoWeb

La situazione della qualità dell’aria in Emilia–Romagna continua a rimanere critica, come indicato nel bollettino diffuso oggi da Arpae. Pertanto, le misure d’emergenza anti-smog saranno mantenute fino a mercoledì 21 compreso. Tra queste, vi è il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 dalle 08:30 alle 18:30 nei comuni con una popolazione superiore a 30.000 abitanti. Tale provvedimento è parte delle azioni stabilite a livello regionale, in linea con le direttive adottate dalla Regione Emilia-Romagna e associate al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR). Il prossimo aggiornamento sulle condizioni dell’aria sarà reso noto mercoledì.

